Британский регулятор запретил рекламу Zara из-за «нездорового» вида моделей

Британский Комитет рекламных стандартов (ASA) запретил два рекламных изображения бренда Zara, отметив, что девушки на них выглядят «изможденными» или имеют «нездоровую худобу». По мнению ASA, подобная реклама «безответственна» и не должна публиковаться.

Фотографии моделей, рекламирующих одежду Zara, размещалась в приложении и на сайте Zara. Как отметили в комитете, на одном из снимков у модели слишком торчат ключицы, на другом из-за расположения света и тени ноги и руки у модели выглядят очень тощими. В заключении комитета указывается, что из-за выбранных для съемки поз и слишком просторной одежды тела моделей выглядят непропорциональными.

В Zara заверили регулятора, что снимки не редактировали для усугубления худобы моделей, а снявшиеся девушки имеют необходимые справки, подтверждающие отличное состояние их здоровья и отсутствие расстройств пищевого поведения. В Zara удалили запрещенную регулятором рекламу, отметив при этом, что никаких жалоб от потребителей по поводу изображений не получали. Ранее в этом году регулятор по аналогичным причинам запретил одно рекламное изображение Marks & Spencer, а также рекламу джинсов Next.

Алена Миклашевская