В Ярославле 9 августа будут частично перекрыты две набережные

В Ярославле с 7:00 9 августа до 00:00 10 августа на участках Волжской набережной (верхний и нижний ярус) и Которосльной (нижний) набережной будет прекращено движение транспортных средств. Приказ подписал директор департамента городского хозяйства мэрии Ярослав Овчаров.

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Дороги будут перекрыты в связи с проведением мероприятий. Так, 9 августа в 11:00 на Стрелке отпразднуют День физкультурника, после которого там же начнется фестиваль «Русское лето».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Схема расстановки временных дорожных знаков 9 августа

Фото: Приложение к приказу Схема расстановки временных дорожных знаков 9 августа

Фото: Приложение к приказу

Алла Чижова