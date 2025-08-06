В Ярославле 9 августа будут частично перекрыты две набережные
В Ярославле с 7:00 9 августа до 00:00 10 августа на участках Волжской набережной (верхний и нижний ярус) и Которосльной (нижний) набережной будет прекращено движение транспортных средств. Приказ подписал директор департамента городского хозяйства мэрии Ярослав Овчаров.
Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ
Дороги будут перекрыты в связи с проведением мероприятий. Так, 9 августа в 11:00 на Стрелке отпразднуют День физкультурника, после которого там же начнется фестиваль «Русское лето».
Схема расстановки временных дорожных знаков 9 августа
Фото: Приложение к приказу