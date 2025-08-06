Эстетика рабочей одежды в новой униформе Музея Транспорта Москвы

Музей Транспорта Москвы совместно со Школой дизайна НИУ ВШЭ объявили конкурс на создание новой униформы для работников музея. Победу одержала дизайнер Анна Давитадзе. Она разработала коллекцию комбинезонов, рубашек и брюк, вдохновленных рабочей одеждой. Капсула выполнена в синем, графитово-черном и белом цветах, а в качестве принтов использованы чертежи машин, представленных в музее. Неизвестно, поступит ли коллекцию в открытую продажу, но работники Музея Транспорта Москвы смогут ее примерить уже в 2026 году.

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