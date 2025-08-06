Прокуратура выявила нарушения на детской площадке в Октябрьском районе Саратова

Прокуратура Октябрьского района Саратова организовала проверку исполнения законодательства в сфере благоустройства мест общего пользования. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуратура выявила ряд нарушений на детской площадке близ дома № 9/11 по 2-му Детскому проезду. Речь идет, в частности, о нарушениях требований к целостности конструктивных элементов детского игрового оборудования, отсутствии уборки мусора и покоса травы.

Ответственность за вышеуказанное несет администрация Октябрьского района Саратова. Прокуратура внесла представление ее главе. Надзорное ведомство проконтролирует ход устранения выявленных нарушений.

Павел Фролов