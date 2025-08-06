В июне банки в Черноземье выдали ипотек на 12,8 млрд рублей

В июне 2025 года банки выдали заемщикам Черноземья 3,3 тыс. ипотечных жилищных кредитов на сумму 12,8 млрд руб. Это на 63% меньше, чем годом ранее, однако по сравнению с маем этого года объем выдачи вырос на 15%. Параллельно продолжает увеличиваться популярность защищенных схем расчетов — количество эскроу-счетов в макрорегионе увеличилось на 1,3%, достигнув 107,3 тыс. Об этом сообщили в воронежском отделении Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Лидером по числу защищенных счетов остается Воронежская область (61,5 тыс.), меньше всего зарегистрировано в Тамбовской (7,8 тыс.). На 1 июня дольщики Черноземья разместили на эскроу-счетах рекордные 399,8 млрд руб., причем воронежские покупатели внесли почти 60% этой суммы — 228,5 млрд руб.

«Схема с эскроу гарантирует полную защиту средств дольщиков,— поясняют в региональном отделении ЦБ. — Если застройщик не выполнит обязательства, банк вернет каждому покупателю всю внесенную сумму».

Одновременно растет и кредитная поддержка девелоперов — объем кредитных лимитов за май в Черноземье увеличился на 2,5%, превысив 246 млрд руб., а в Курской области этот показатель вырос сразу на 18%.

Анна Швечикова