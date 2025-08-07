Спортивный интерес

За последние пять лет в Прикамье было построено более 400 объектов спортивной инфраструктуры. Ежегодно в крае строится около 80 сооружений разного формата, включающих в себя как маленькие пришкольные площадки, так и крупные многофункциональные комплексы. Спортивная инфраструктура строится как за счет бюджетных средств, так и за счет частных инвестиций. Эксперты говорят, что строительство таких объектов необходимо, но сроки их окупаемости довольно длительные.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Реконструкция многофункционального спортивного комплекса «Энергия» стала одним из самых масштабных проектов в Прикамье

Фото: Игнат Шелестовский Реконструкция многофункционального спортивного комплекса «Энергия» стала одним из самых масштабных проектов в Прикамье

Фото: Игнат Шелестовский

В Пермском крае ежегодно возводится около 80 спортобъектов разного формата — от площадок шаговой доступности до крупных спортивных комплексов. Как рассказали в министерстве спорта Пермского края, всего за последние пять лет в муниципальных образованиях построены новые стадионы, лыжные базы, ледовые катки, спортивные площадки — всего более 400 объектов. «Прежде всего, необходима доступная инфраструктура, которой могут пользоваться все жители территории, а сама территория могла бы ее содержать. Примерами таких объектов являются строительство скейт-парка и памп-трека в Кудымкаре. Был запрос молодежи, а в регио­нальной программе предусмотрена опция по возведению площадок такого формата. В итоге объект стал центром притяжения детей и молодежи. Строительство межшкольных стадионов, реконструкция полноразмерных, а также возведение хоккейных коробок и универсальных площадок — все эти объекты пользуются большим спросом и становятся центром досуга детей и взрослых»,— пояснили в ведомстве. Кроме возведения новых спортивных сооружений, в рамках краевой программы ремонтируются и модернизируются спортзалы в общеобразовательных школах.

В бюджете Пермского края на 2025 год на строительство и реконструкцию крупных спортивных объектов заложены средства в размере 593 млн руб., в 2026 году — 908 млн руб., а в 2027-м — почти 1,7 млрд руб.

Как рассказали в минспорте Пермского края, в этом году запланировано возведение 32 открытых площадок, пяти межшкольных стадионов, оснащение пяти лыжных баз. В ведомстве уточнили, что объекты возводятся не только в Перми, но и в муниципальных образованиях. Например, в Соликамске построена крытая ледовая арена «Соль Арена». Аналогичный объект в прошлом году был возведен в селе Барда. В этом году при поддержке федерального бюджета рядом с ледовой ареной будет построена умная площадка с футбольной площадкой и игровыми зонами. Также при поддержке средств федерального бюджета в Пермском муниципальном округе построена лыжероллерная трасса в деревне Шилово. В этом году строительство лыжероллерной трассы уже за счет краевой программы начнется на Агрономической улице.

Самыми масштабными стали проекты реконструкции манежа «Спартак» и многофункционального спортивного комплекса «Энергия». Аналогичный объект появится на территории стадиона «Молот», а также центр в Березниках.

В этом году в рамках программы «Комфортный край» начнется строительство крытых ледовых комплексов в четырех муниципалитетах — Чернушке, Кунгуре, Добрянке и Чусовом. Где-то работы уже начались. В этом году будут завершены работы по строительству ледовой арены в микрорайоне Ива, а также реконструкция стадиона «Юность».

Депутат Законодательного собрания Пермского края Александр Третьяков отметил, что за последние несколько лет уделялось повышенное внимание развитию спортивной инфраструктуры, причем не только в Перми, но и в муниципалитетах края. Этому способствовала реализация региональных программ, например «Комфортный край», в рамках которой строятся крытые ледовые объекты, стадионы и спортплощадки. Кроме того, в рамках адресной инвестиционной программы в Перми строится большая многофункциональная спортивная арена. «В прошлом году был открыт многофункциональный спорткомплекс „Энергия“, ставший домом для многих видов спорта: акробатики, борьбы, бокса, плавания и других»,— сказал депутат. Также он подчеркнул, что формируется благоприятная среда для занятий спортом в шаговой доступности: строятся школьные стадионы, площадки во дворах, воркауты, скейт-парки, которые востребованы населением. «Места для занятий спортом активно развиваются — это факт. Такой активности в развитии спортивной инфраструктуры не было давно. Я думаю, что те задачи, которые ставит президент по увеличению количества людей, системно занимающихся физкультурой и спортом, в Пермском крае будут выполнены»,— уверен Александр Третьяков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В центре Перми строится большая, многофункциональная спортивная арена

Фото: Игнат Шелестовский В центре Перми строится большая, многофункциональная спортивная арена

Фото: Игнат Шелестовский

Частный подходСтроительство спортивной инфраструктуры осуществляется не только за счет средств бюджета, но и благодаря частным инвесторам. Так, за счет средств частных инвесторов, а также при участии федерального проекта «Бизнес-спринт» построен спортивный комплекс «Звезда-2» на ул. А. Гайдара в Перми.

Кроме того, несколько компаний строят спорт­объекты, которые имеют статус «приоритетный инвестиционный проект» (ПИП). Такой статус в Пермском крае дает право на различные льготы и сопровождение проектов властями.

Так, строительная группа «Развитие» реализует приоритетный краевой инвестпроект по строительству многофункционального спортивного комплекса. Сооружение появится в Перми на пересечении бульвара Гагарина и ул. Старцева — 5,5–6 тыс. кв. м. Сумма инвестиций — 522 млн руб., завершить возведение комплекса группа намерена в 2028 году. Инвестор строительства — ООО «Развитие Арена». Это структура, созданная «Развитием» специально для реализации проекта. «Развитие Арена» будет заниматься не только строительством, но и дальнейшей эксплуатацией объекта.

В прошлом году СГ «Развитие» сдала в эксплуатацию спорткомплекс «Звезда-2». Как рассказали в компании, проект был реализован по механизму ГЧП. Группа строит также отдельное двухэтажное здание для спортзала школы №79 на ул. Цимлянской, 4 (Орджоникидзевский район Перми). Строительство должно быть завершено в следующем году.

Еще один приоритетный инвестпроект реализует застройщик «Девелопмент-Юг» в спортивном микрорайоне Ива. Компания планирует завершить в следующем году строительство спортивно-оздоровительного комплекса. Помимо бассейна, в комплексе запланирован тренажерный зал, баня, сауна, зона общепита и прочее. Инвестиции в проект составят 1 млрд руб. После завершения строительства комплекс будет передан на баланс края в 2026 году.

Между тем в этом году стало известно о том, что два инвестора спортобъектов в Перми испытывают финансовые сложности. В июне этого года пермское НПО «Аэросфера» отказалось от строительства крытого баскетбольного комплекса стоимостью 150 млн руб. Причиной отказа назывались высокие процентные ставки банков, приведшие к тому, что проект подорожал в несколько раз. Комплекс «Центр баскетбола» должны был быть построен в микрорайоне Разгуляй в Перми. Соглашение минспорта Прикамья и ООО «НПО „Аэросфера“» было заключено еще в 2022 году. Спорткомплекс должны были возвести к началу 2025 года.

Денежные проблемы возникли у инвестора строительства футбольного манежа, который был введен в эксплуатацию летом 2024 года. Банк ВТБ обратился в арбитражный суд с требованием о взыскании со строителя футбольного манежа в Перми — ООО «Звезда-2013» и его владельца 186 млн руб. С февраля этого года заемщик перестал обслуживать долг. Банк требует вернуть заем с процентами и обратить взыскание на имущество. Напомним, объект строился с помощью механизма государственно-частного партнерства. Общая стоимость манежа составила 132 млн руб. Из них 31,6 млн руб. направил бюджет РФ, еще около 10 млн руб.— краевой бюджет. Остальные средства вкладывал инвестор — детский футбольный клуб «Звезда-2013». Спорткомплекс состоит из игрового зала для игры в гандбол, мини-футбол, волейбол и зрительских трибун на 250 мест. В административно-бытовом корпусе размещены тренерские комнаты, раздевалки, медицинский кабинет, санузлы. На втором этаже оборудованы тренажерный зал и кафе, обустроена зона отдыха. Планировалось, что манеж станет центром развития мини-футбола, а также тренировочной и игровой базой гандбольной команды «Пермские медведи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В регионе строятся как крупные, так и небольшие спортивные площадки для занятий массовым спортом

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ В регионе строятся как крупные, так и небольшие спортивные площадки для занятий массовым спортом

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Эксперты отмечают, что возведение спортивных объектов — очень сложный процесс как с технической точки зрения, так и окупаемости вложенных инвестиций. Президент федерации конного спорта Пермского края Александр Кузовлев считает, что окупаемость построенных объектов составляет около 20 лет. «Меньше чем через десять лет никто, думаю, не рассчитывает окупить вложения, а по-хорошему, чтобы вывести спортивный объект на нормальную доходность, это все двадцать»,— полагает эксперт.

Причем если объект строится на государственные деньги и потом его будут эксплуатировать государственные спортшколы, дотируемые из бюджета, то окупаемость сразу снижается, отмечает господин Кузовлев. Поэтому многие спорткомплексы строятся в расчете, что «якорным» арендатором станет государство. В конноспортивном комплексе в поселке Ферма доходы от госструктур составляют 12–15%, уточняет президент федерации.

По мере эксплуатации построенного спорт­объекта растет выручка, бизнес расширяется, соответственно снижается и окупаемость. «Когда 13 лет назад мы выкупали конный комплекс у конезавода №9, у нас было 20 лошадей. Сейчас более 130 голов и нет свободных мест. Потоки совсем другие и чувствуем себя более уверенно»,— говорит Александр Кузовлев.

Председатель совета директоров СГ «Развитие» Алексей Раев также считает, что строительство спортивных объектов имеет свои особенности в плане проектной документации, требований безопасности и другие. «Окупаемость таких проектов, конечно, происходит долго — годы, если не десятилетия. По условиям ГЧП инвестор предоставляет определенное количество часов для занятий спортом детей и других бесплатных групп. И лишь в оставшееся время может привлекать кого-то для занятий на коммерческой основе. Коммерческой составляющей работы спорткомплекса „Развитие-Арена“, например, станут фитнес-центр, кафе и другие направления»,— пояснил он. В то же время господин Раев понимает, что, несмотря на сложности, спортивные объекты нужны городу и краю. «В своем ежегодном послании губернатор Пермского края Дмитрий Махонин ставил задачу значительно увеличить объем строительства и реконструкции таких сооружений, отмечая, что в ближайшие годы будут построены 67 крупных объектов, капитально отремонтированы еще 60. Группа „Развитие“ готова принимать активное участие в этой работе»,— заверил бизнесмен.

Как сообщили в министерстве спорта Пермского края, на сегодня определены потребности муниципалитетов в крытых объектах. Всего муниципальная адресная инвестиционная программа строительства включает более 30 крытых круглогодичных спортивных объектов к 2030 году — это и бассейны, и физкультурно-оздоровительные комплексы. «Задача всех объектов — обеспечить доступ населения к спортивной инфраструктуре для занятий физической активностью. Ожидаем, что по завершении программы по строительству объектов мы сможем создать условия для занятий только плаванием более 5 тыс. человек на системной основе. Кроме непосредственно строительства спортивной инфраструктуры, важной задачей является содержание ее в нормативном состоянии. Есть объекты, которые нуждаются в капитальном ремонте, и муниципалитеты не всегда могут справиться с этой финансовой нагрузкой самостоятельно. Поэтому третий год правительство Пермского края реализует программу по капитальному ремонту спортивной инфраструктуры»,— уточнили в ведомстве.

Александр Третьяков отметил, что хотелось бы дальнейшего развития инфраструктуры для спорта, однако любая стройка сегодня растет в цене, поэтому необходим взвешенный подход к выбору объектов, тем более если речь идет о бюджетных средствах. На его взгляд, необходимо обратить внимание на объекты, особенно востребованные у населения: для водных видов спорта и лыжероллерные трассы. По мнению депутата, эффективным инструментом для края стала реализация концессионных соглашений. Это позволяет региону снизить расходы, которые берет на себя концессионер, а власти, в свою очередь, обязуются максимально загрузить возведенный объект. Господин Третьяков подчеркнул, что сегодняшние экономические трудности, связанные с высокой ключевой ставкой, сдерживают концессионеров. «Но ситуация меняется, и я думаю, через год-два мы вернемся к этим проектам»,— резюмировал он.

Дмитрий Астахов