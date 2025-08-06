Психология инвестиций

За последние годы инвестиционные предпочтения россиян значительно изменились. На это повлияла кредитно-денежная политика Центробанка и появление новых финансовых инструментов. После 2022 года из-за ограничений на зарубежные рынки вырос интерес к акциям и облигациям российских компаний. Популярность также набрали индексные фонды, ETF, золото и недвижимость. О том, на каком уровне находится финансовая грамотность пермяков, какими инструментами нужно пользоваться при инвестировании и насколько криптовалюта – перспективное вложение, поговорили участники круглого стола «Актуальные вопросы частного инвестирования», организованного газетой «Коммерсантъ-Прикамье».

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Открывая встречу, руководитель Ассоциации «Клуб финансистов Пермского края» и Регионального центра финансовой грамотности Пермского края Наталья Давыдова отметила, что частное инвестирование, как явление в экономике, претерпело значительные изменения. На это повлияла и геополитическая ситуация, и развитие новых финансовых инструментов.

Одним из основных факторов, влияющих на способ вложения денег в современных условиях, является ключевая ставка Центробанка РФ. Начальник экономического отдела Отделения Банка России по Пермскому краю Иван Ощепков напомнил, что две недели назад ЦБ понизил ставку до 18% годовых, тем самым пытаясь адаптировать жесткость кредитно-денежной политики к снижению темпов роста цен. Господин Ощепков добавил, что сейчас наблюдается довольно высокая сберегательная активность населения: более 50% людей готовы откладывать средства и лишь 30% – тратить имеющиеся накопления. «Экономика долго находилась в состоянии перегрева, когда возможности предложения отставали от спроса. Сейчас это все движется к сбалансированному уровню», – отметил он. Согласно прогнозам ЦБ, годовая инфляция в текущем году должна остаться на уровне 6–7%, а в 2026-м снизиться до 4%.

Управляющий банком ВТБ в Пермском крае Владимир Стрельников посоветовал иметь в портфеле не только депозиты, но и другие финансовые инструменты. «В первую очередь это облигации от тех эмитентов, которые имеют наивысший рейтинг среди государственных участников. Мы ожидаем также, что в ближайшее время будут расти акции, поскольку сейчас у многих есть возможность приобрести часть корпоративных предприятий и получить дивиденды, которые, надеюсь, теперь будут выплачиваться более регулярно», – пояснил господин Стрельников. Он подчеркнул также, что при желании увеличения своего капитала важно использовать одновременно консервативные и новейшие инструменты инвестирования.

На том, какие инвестиционные возможности сегодня предпочитают частные лица, подробнее остановился начальник отдела инвестиционного консультирования «Инвестлэнд Семейный офис» Денис Зыкин. «Инвестлэнд Семейный офис» специализируется на формировании индивидуальных инвестиционных стратегий, консолидации активов и предоставлении доступа к закрытым сделкам и уникальным инвестиционным возможностям. По словам господина Зыкина, за три последних года наблюдается смена структуры инвестиций. «В России появился новый класс инвесторов – ультрахайнеты. Многие состоятельные клиенты ранее хранили часть своих активов где-то за рубежом, однако сейчас капитал возвращается либо в Россию, либо в дружественные юрисдикции», – отметил эксперт.

Заместитель директора пермского филиала по продажам девелопера UDS Марина Беляева рассказала о том, как девелоперы ищут новые способы привлечения инвесторов. UDS предложил интересантам новый финансовый инструмент – «Альтернатива вкладу». При заключении договора на приобретение недвижимости инвестор заключает опционный договор. После получения разрешения на ввод жилья инвестор вправе либо вернуть вложенные средства с дополнительным доходом, либо получить недвижимость. «Такие продукты выбирают те, кто ценит контроль и гибкость. Люди с опытом выбирают стратегию, сохраняя капитал и одновременно оставляя за собой право выбора», – уточнила госпожа Беляева.

О необычном и пока не изученном досконально способе инвестирования – криптовалюте – рассказал финансовый эксперт Эдуард Матвеев. Используемую валюту в этом механизме – биткоин – можно сравнить с вложением в золото, потому что он сочетает в себе ключевые свойства драгоценного металла, например ограниченность предложения и защищенность от инфляции. При этом биткоин существует в цифровой форме и более удобен для передачи и хранения. Господин Матвеев обратил внимание, что все риски, связанные с отсутствием законодательного регулирования криптовалютных процессов и вероятностью потери значительного количества денег, несет исключительно частный инвестор. Тем не менее, по его словам, сегодня появляются новые инструменты, которые снижают риски для участников рынка, в том числе фундаментальные валюты, стейкинг.

В конце мероприятия модератор встречи Наталья Давыдова подчеркнула, что частное инвестирование становится быстро меняющимся сектором экономики. Для того чтобы вкладываться качественно, важно не только учитывать жесткие условия кредитно-денежной политики, но и самостоятельно изучать новые финансовые инструменты.