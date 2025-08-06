Управляющий директор АО «ОДК-СТАР» Сергей Попов расскажет о развитии предприятия

8 августа в конференц-зале газеты «Коммерсантъ-Прикамье» состоится пресс-конференция «От карбюраторов – к цифровым агрегатам», посвященная 85-летию выпуска первого пермского карбюратора.

На мероприятии выступят:

– Сергей Попов, управляющий директор АО «ОДК-СТАР», председатель Пермского регионального отделения Союза машиностроителей России;

– Владимир Ивашкевич, руководитель корпоративного музея АО «ОДК-СТАР», автор книги «Искусство создавать полет. От карбюраторов – к цифровым агрегатам».

В рамках встречи спикеры расскажут о перспективных разработках АО «ОДК-СТАР» и планах развития предприятия.

Будут презентованы инициативы, приуроченные к 85-летию выпуска первого пермского карбюратора, в том числе о городском семейном фестивале и уникальном юбилейном издании «Искусство создавать полет. От карбюраторов – к цифровым агрегатам». Книга основана в первую очередь на архивных материалах, заводских отчетах и документах.

Участники пресс-конференции первыми узнают ранее неизвестные в публичном пространстве факты и цифры об одной из наиболее закрытых сфер машиностроения.

Программа пресс-конференции:

11:40 – 12:00 – регистрация участников,

12:00 – 12:30 – выступления спикеров,



12:30 – 13:00 – сессия вопросов-ответов от участников мероприятия.

Встреча состоится по адресу: г. Пермь, ул. Петропавловская, 59. Подтвердить свое участие и задать вопросы по мероприятию вы можете по телефону: +7 (922) 38-471-50 или по электронной почте: pr@kommersant-perm.ru (Ксения Невоструева, руководитель корпоративных проектов газеты «Коммерсантъ-Прикамье»).

АО «ОДК-СТАР» – российский центр компетенций в области разработки, производства и сервисного обслуживания комплексных систем топливопитания и управления газотурбинными двигателями воздушного, наземного и морского назначения. Входит в АО «Объединенная двигателестроительная корпорация». Подробнее: https://www.uecrus.com/about/structure/ao-odk-star/.

АО "ОДК-СТАР"