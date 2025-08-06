В Ростовской области автокредитование снизилось в 2,3 раза в 2025 году

В Ростовской области объем автокредитов за первое полугодие 2025 года сократился в 2,3 раза до 14,6 млрд руб. против 34 млрд руб. за аналогичный период 2024 года. Об этом сообщило Национальное бюро кредитных историй.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По информации аналитиков, Ростовская область показала максимальное снижение среди 15 регионов-лидеров по автокредитованию. В Московской области падение составило 54,5%, в Москве — 54,4%, в Санкт-Петербурге — 53,6%, в Ленинградской области — 52,2%.

Наибольший объем выданных автокредитов в первом полугодии 2025 года зафиксирован в Москве — 52,5 млрд руб. За ней следуют Московская область с 46,5 млрд руб., Санкт-Петербург — 31,3 млрд руб., Краснодарский край — 29 млрд руб. и Татарстан — 28 млрд руб.

В целом по России за указанный период выдано автокредитов на 576,5 млрд руб., что в 1,9 раза меньше показателя аналогичного периода прошлого года — 1 трлн руб.

«Падение выдачи автокредитов в первом полугодии 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года стало следствием роста рыночных ставок и утилизационного сбора во второй половине 2024 года»,— пояснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Валентина Любашенко