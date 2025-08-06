Андрей Ещеркин покинул пост директора Фонда модернизации ЖКК Ульяновской области

Директор Фонда модернизации жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области Андрей Ещеркин покинул свой пост.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ

Эту информацию «Ъ-Волга» подтвердили в фонде, пояснив, что исполняющим обязанности директора назначен заместитель руководителя, начальник отдела организации, проведения закупок и договорной работы Виталий Магницкий. Как отметили в фонде, Андрей Ещеркин написал заявление об увольнении по собственному желанию. В минувший понедельник министр ЖКХ и строительства Руслан Хайрудинов сообщил коллективу об уходе директора, при этом отметив большие заслуги Андрея Ещеркина по выполнению плана по капремонту, замене лифтов и котельной. Источники «Ъ-Волга» полагают, что, учитывая опыт работы Андрея Ещеркина, министерство еще может сделать ему некие карьерные предложения.

Выяснять причины ухода у самого господина Ещеркина не удалось — по своим телефонам он был для комментариев недоступен. Также не удалось получить комментарии и у министра ЖКХ и строительства. В мэрии не исключают, что косвенно увольнение могло быть связано с сомнительной передачей 167 многоквартирных домов Ульяновска со спецсчетов капремонта на общий счет капремонта регионального оператора — Фонда модернизации ЖКК Ульяновской области (ФМЖКК). Это вызвало большой негативный резонанс со стороны председателей советов собственников жилья и руководителей управляющих компаний, заявляющих о незаконности такого перевода.

Как сообщал «Ъ» в июле этого года, постановление о передаче домов было подписано мэром Ульяновска, однако считается, что инициатором такой передачи мог быть ФМЖКК, заинтересованный в поступлении в фонд больших дополнительных средств по счетам капремонта. Как отмечал советник председателя облправительства по вопросам ЖКХ Геннадий Антонцев, при подготовке постановления была нарушена процедура формирования перечня МКД. В конце июля мэрия отменила сомнительный документ.

ФМЖКК — специализированная некоммерческая организация, осуществляющая деятельность, направленную на обеспечение проведения капремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области. Учредитель фонда — региональное министерство ЖКХ и строительства.

Андрей Ещеркин родился в 1971 году в Димитровграде. В 1990 году окончил Димитровградский машиностроительный техникум по специальности «техник-технолог», в 2007 году получил высшее образование в УлГУ («экономика и управлением на предприятии»), в 2022 году окончил Самарскую гуманитарную академию по специальности «юриспруденция». Был гендиректором ООО «Завод легких стальных профилей», исполнительным директором ООО «Оконная компания “Олимп”» (Владимир), гендиректором ООО «Завод модульных теплоэнергосистем» (Нижний Новгород). С апреля 2023 года работал в ФМЖКК, с марта 2024 года возглавил фонд.

Сергей Титов, Ульяновск