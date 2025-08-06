«Десять лет назад искусственные драгоценные камни были диковинкой»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о том, как De Beers и другие компании, занимающиеся алмазами, пытаются адаптироваться к росту популярности искусственных камней.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Любопытный материал вышел в The Wall Street Journal. «Бриллианты все еще считаются роскошью? De Beers адаптируется к падению цен» — примерно так можно перевести главный посыл. Как рассказывается в статье, генеральный директор De Beers Эл Кук хочет спасти поколение влюбленных и молодоженов от того, что он называет «огромным мошенничеством» при покупке бриллиантов. Мошенничеством он называет продажу выращенных бриллиантов . Но на деле, конечно, спасти он хочет не молодоженов, а свой бизнес и гениальное маркетинговое изобретение De Beers 1947 года — рекламную кампанию про «Бриллиант навсегда». Теперь алмазы можно производить в лабораториях, имитирующих экстремальное давление и температуру Земли, но за гораздо меньшую цену. Десять лет назад такие искусственные драгоценные камни были диковинкой. Сегодня они стали обычным делом и все больше бросают вызов восприятию алмазов как предмета роскоши. Так рассказывают нам. На эту тему можно долго дискутировать, но интересны в статье цифры.

Walmart продал свои первые выращенные в лаборатории бриллианты в 2022 году, а теперь эти камни составляют половину ассортимента его ювелирных украшений с бриллиантами. Компания Signet Jewelers называет себя крупнейшим в мире ритейлером ювелирных изделий с бриллиантами и сотрудничает с De Beers в маркетинговой кампании по продвижению достоинств природных бриллиантов. Но при этом (следите за руками) в прошлом месяце Signet заявила, что увеличила использование выращенных в лаборатории бриллиантов в своих ювелирных изделиях, и это стало одним из факторов, способствовавших выходу компании из затяжного спада продаж. И на десерт — любопытнейшая статистика. По данным независимого аналитика Пола Зимнисквара, в настоящее время на лабораторно выращенные алмазы приходится более пятой части мировых продаж ювелирных украшений с бриллиантами, тогда как в 2016 году этот показатель составлял менее 1%.

Анна Минакова