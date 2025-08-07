«Росгосстрах» стал ближе для клиентов в Запорожской области — открыт универсальный офис компании в Мелитополе

«Росгосстрах» расширяет географию присутствия: новый универсальный офис компании открыт на днях во втором по величине городе Запорожской области — Мелитополе. Это очередной этап в истории развития бизнеса «Росгосстраха», открывающий дополнительные возможности для предложения услуг компании клиентам на новых территориях; на очереди — открытие офиса в Луганске.



«Росгосстрах» активно работает на новых территориях с 2023 года. В частности, компания страхует строительно-монтажные риски местных и федеральных предприятий, имущество и гражданскую ответственность автовладельцев, взаимодействуя с клиентами через страховых агентов и партнеров, а также в онлайн-формате. Страховые случаи урегулировались в основном дистанционно, через личный кабинет клиента и подразделения филиала «Росгосстраха» в Ростовской области.

Теперь «Росгосстрах» становится ближе к своим страхователям в Запорожской области: желающие получить очную консультацию у специалистов по страхованию, обсудить условия сотрудничества с компанией и оформить полис офлайн могут обратиться в офис в Мелитополе. Там же можно подать документы на страховую выплату. При этом для удобства клиентов возможность дистанционного взаимодействия с «Росгосстрахом» по-прежнему сохраняется

«Открытие универсального офиса в Мелитополе подчеркивает приверженность компании принципу близости к своим клиентам. «Росгосстрах» всегда с ними рядом и готов к общению в любом формате — очно, по телефону, по цифровым каналам связи, — говорит директор Департамента регионального развития «Росгосстраха» Ирина Назарова. — В нашем офисе в Мелитополе каждый посетитель сможет воспользоваться услугами квалифицированных сотрудников, готовых предложить индивидуальные решения для любых нужд — от автострахования до защиты недвижимости и корпоративных договоров. Широкий выбор продуктов включает ОСАГО, каско, добровольное медицинское страхование, защиту от несчастных случаев и специальные предложения для бизнеса. Наш новый офис станет важным элементом стратегии расширения присутствия компании в регионе наряду с уже открывшимся подразделением в Мариуполе и открывающимся в самой ближайшей перспективе — в Луганске».

Росгосстрах (РГС) —страховая компания, которая «изобрела» страхование в России 103 года назад. РГС страхует всё, что важно: здоровье и жизнь, жилье и имущество, предприятия и бизнес, досуг, путешествия и даже любимых питомцев. Благодаря уникальной площадке продаж — около 1500 представительств и 30 тыс. страховых агентов — Росгосстрах всегда был и остается в каждом уголке страны, развивая также партнерский, корпоративный и цифровой каналы. Росгосстрах каждый день выплачивает клиентам более 110 млн рублей по страховым случаям. Подобрать полис и получить поддержку можно в удобном формате — онлайн, в офисе, через агента или по телефону.

