В Ростовской области 55 торговых компаний заморозили цены на социальные продукты

В Ростовской области 55 торговых компаний и 87 крупных торговых точек присоединились к региональному соглашению о стабилизации цен на 24 вида социально значимых продуктов. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в областном департаменте потребительского рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По информации, предоставленной «Ъ-Ростов», правительство Ростовской области 18 апреля 2025 года подписало с торговыми компаниями соглашение о принятии мер по стабилизации цен на товары, за исключением продукции с государственным регулированием. Документ базируется на постановлении правительства РФ № 622 от 26 апреля 2023 года «О допустимости соглашений между региональными властями и бизнесом для стабилизации цен».

Торговые компании региона присоединяются к соглашению по 24 видам товаров из перечня социально значимых продуктов первой необходимости. В перечень включены мясо, рыба, сливочное и подсолнечное масло, соль, сахар, три вида круп, четыре вида овощей, хлебобулочные изделия и яблоки.

В департаменте отметили, что ситуация на потребительском рынке Ростовской области остается стабильной. Повышенного спроса на отдельные виды товаров не наблюдается, необоснованного роста цен на социально значимые продовольственные товары не выявлено.

Директор департамента Ирина Гелас обратила внимание на влияние сезонного фактора на динамику цен, особенно на плодоовощную продукцию. «Это связано с заменой запасов прошлого года на урожай нового сезона. Когда объем новой продукции увеличивается, цена стабилизируется, а затем постепенно снижается», — пояснила госпожа Гелас.

Валентина Любашенко