Генерал-лейтенант юстиции Сергей Шаршавых стал врио замглавы ГВСУ СКР

Зампредседателя Главного военного следственного управления (ГВСУ) СКР Константин Корпусов представил нового врио заместителя главы ведомства. Им стал генерал-лейтенант юстиции Сергей Шаршавых. Об этом сообщила пресс-служба СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба следственного комитета России Фото: пресс-служба следственного комитета России

Господин Корпусов отметил вклад генерал-лейтенанта в защиту правопорядка в России. Он пожелал новому врио дальнейших успехов в службе.

Сергей Шаршавых служил в прокуратуре Балтийского флота с 1988 года. В 1998-2004 годах генерал-лейтенант занимал пост главы военной прокуратуры Калининградского гарнизона. В 2007 году он возглавил военное СУ объединенной группировки сил по проведению КТО в Северо-Кавказском регионе. Через два года господин Шаршавых возглавил военное СУ СКР по Балтийскому флоту.

Никита Черненко