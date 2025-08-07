Держать строй

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ирина Суханова

Строительная отрасль, как и другие сегменты промышленности, тяжело переживает последствия высокой ключевой ставки. Если в прошлые годы подспорьем строителей были льготные ипотечные программы, то уже год, как их действие прекратилось. Пока фиксируется лишь снижение сделок по покупке недвижимости. Но начатые ранее проекты продолжаются. В Прикамье пока нет ни одной замороженной стройки. Частично застройщики лишь немного сдвигают сроки строительства и не­охотно набирают новые. Все еще есть надежда на снижение ключевой ставки и восстановление рынка.

Но работы у строителей хватает. Сегодня они как никогда востребованы у государства. В регионе не только строится жилье, но и массово обновляется спортивная инфраструктура, социальные объекты, школы, больницы. Работают строители и на нужды бизнеса, планируя к возведению новые офисные центры. Это дает надежду, что строители с честью переживут этот кризис и за время сдержанного спроса на жилье город не перестанет обновляться и обрастет новыми красивыми зданиями.