Грузинскую журналистку осудили на два года за пощечину полицейскому

Грузинская журналистка и издатель оппозиционных ресурсов «Нетгазети» и «Батумелеби» Мзия Амаглобели приговорена к двум годам тюрьмы за то, что во время разгона митинга в Батуми дала пощечину начальнику местной полиции Ираклию Дгебуадзе.

Инцидент произошел 12 января, когда во многих городах Грузии проходили протесты. Их спровоцировало заявление премьер-министра Ираклия Кобахидзе об отказе от переговоров с Брюсселем по членству в Евросоюзе.

Мзия Амаглобели участвовала в митинге у здания Конституционного суда Грузии. Ее задержали, но через несколько часов отпустили. Вернувшись на митинг, журналистка вступила в словесную перепалку с Ираклием Дгебуадзе. По утверждению Амаглобели, полицейский сквернословил, и она дала ему за это пощечину, после чего была арестована. Позднее Ираклий Дгебуадзе заявлял на судебных заседаниях, что испытал от удара «жгучую боль».

Изначально журналистку обвиняли в нападении на полицейского. Потом дело переквалифицировали на «злостное сопротивление законным требованиям представителя правоохранительных органов». По этой статье Мзие Амаглобели грозило до четырех лет лишения свободы, но судья решила ограничиться минимальным сроком тюремного заключения по УК — двумя годами.

Георгий Двали, Тбилиси