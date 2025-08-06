Мосбиржа с сентября сихронизирует старт утренних торгов на рынках акций и облигаций

На Мосбирже (MOEX: MOEX) утренняя торговая сессия на рынке облигаций с сентября будет начинаться на два часа раньше — в 6:50 мск. Это позволит унифицировать старт торгов с рынком акций, где утренняя сессия также начинается в 6:50 мск. Об этом сообщили на сайте площадки.

Эта мера втрое продлит утренние торги на долговом рынке, сейчас они идут всего час: с 8:50 до 9:50 мск.

На рынке акций и облигаций Мосбиржа хочет отменить аукцион открытия в вечернюю сессию. Теперь она будет начинаться сразу с торгового периода.

На рынке акций также появится новый тип заявок «по среднему лимиту» — WLIM-заявка. Она расширит возможности исполнения лимитной заявки по желаемой цене, при этом ее тарификация останется на том же уровне.