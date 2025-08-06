Мосбиржа ведет переговоры с Sezar Group о покупке площадей в строящейся башне «Империя II» в «Москва-Сити», сообщили “Ъ” три источника. Речь идет о помещении в 30–50 тыс. кв. м для консолидации штаб-квартиры в одном месте, уточнил один из источников.

Клиенты платформы трансграничных переводов А7, созданной банком ПСБ, могут теперь получить услуги в офисах продаж. В Москве открылось пять точек. Физлицам и компаниям там доступны все продукты А7 от обмена валюты до сложных и многоступенчатых решений в сфере ВЭД. Кроме того, в офисах будут предоставляться и продукты от ПСБ, в частности, можно оформить дебетовую карту, кредит и страховку по нему, а также инвестиционные продукты.

Россияне стали чаще ходить на концерты. В первом полугодии около половины продаж на «Яндекс Афише» и ресурсах партнеров сервиса составили билеты на концерты — это 12,5 млрд руб., что на 120% больше, чем годом ранее. В регионах на них приходится 65% продаж сервиса.