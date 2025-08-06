Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает, какое количество лотов представлено в новостройках Москвы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Объем предложения в сегменте первичной жилой недвижимости бизнес-класса за пять лет подрос почти на 40%. В этом году он демонстрирует рекордное значение по количеству заявленных в экспозиции проектов — их 146, посчитали специалисты компании «Метриум». К середине лета в сегменте новостроек бизнес-класса в столице насчитывалось более 23,5 тыс. квартир и апартаментов, доступных к покупке. Это половина от всего объема предложения первичной жилой недвижимости в старых границах города. Год назад в офисах продаж девелоперы предлагали своим потенциальным клиентам выбор из 20,5 тыс. лотов, что на тот момент составляло около 40% локального рынка.

По количеству выведенных в реализацию проектов бизнес-класс лидирует. В Москве не только стало больше таких объектов, вырос и их масштаб, и он стал важным конкурентным преимуществом сегмента, отмечают эксперты компании «Ривер Парк». Косвенно на это указывает то, что в среднем сегодня на один проект в реализации приходится около 170 квартир, а пять лет назад их было 130. Масштаб дает возможность девелоперам создавать полноценные пространства для жизни, что, пожалуй, невозможно в проектах точечной застройки. Фактически многие крупные строящиеся проекты бизнес-класса спроектированы по принципу «город в городе», и это позволяет данному сегменту удерживать интерес потенциальных клиентов.

В то же время, по мнению экспертов группы компаний «Основа», новые дома бизнес-класса показывают устойчивость к колебаниям рынка — клиенты в этом сегменте не опираются только на ипотеку, зачастую отдавая предпочтение программам рассрочки от девелоперов.

Светлана Бардина