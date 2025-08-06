Стоп потоп

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о возможностях современных технологий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Lumi United Technology Co. Фото: Lumi United Technology Co.

Технологии умных зданий — реальность, которую уже внедряют в жилые дома, гостиницы, бизнес-центры и торговые объекты. Российский вендор «Электрорешения» объявил о запуске собственной платформы — EKF Connect Building. Ее можно развернуть как в одном многоквартирном доме, так и в целом жилом комплексе или предприятии. Облачная архитектура дает гибкость и масштабируемость. Также разработчики снабдили систему инструментами искусственного интеллекта. Они позволяют не просто отслеживать показатели инженерной инфраструктуры (отопление, водо- и электроснабжение), но и автоматически управлять оборудованием.

В итоге с помощью EKF Connect Building можно снизить расходы на ремонт, повысить надежность и комфорт, заверяют разработчики. Речь о 15-20% экономии для управляющей компании в типовом многоквартирном доме. Если, допустим, взять отдельно электроэнергию, то это возврат 10% средств. А, например, время реакции на нештатные ситуации сокращается с получаса до пяти минут. На уровне частной квартиры у бренда EKF есть отдельные платформа и устройства, в том числе и для защиты от аварийных ситуаций. Но эти запирающие водопровод механизмы работают только от бытовой электросети 220 В. Мне же недавно удалось протестировать решение, которое работает от батареек. Электропривод шарового крана Aqara Valve Controller T1 способен проработать на обычных «пальчиковых» элементах питания до двух лет.

Еще одна важная особенность — чрезвычайно простой монтаж. Защита устанавливается прямо на трубопровод без отдельных сантехнических работ и отключения воды. Правда, важно заранее изучить сам кран домашнего водоснабжения, который собираетесь обезопасить. Привод работает только с типами «бабочка» и «рычаг». К тому же требуется примерно по 10 см пространства по прямой трубе перед краном и вокруг нее. Блок размером примерно с кулак взрослого мужчины, к тому же требуется место для крепежа. Привод подключается к системе автоматизации через Zigbee. Управление возможно вручную и удаленно (через экосистему Aqara или сторонние платформы вроде Apple Home, умные дома «Яндекса», «Сбера» или VK). Логично и заметно безопаснее использовать запирающий механизм Valve Controller T1 с датчиками протечки.

Александр Леви