В Перми нашли перевозчиков на два маршрута с автобусами высокого класса

В Перми подвели итоги аукционов на обслуживание городских маршрутов №19 и 55, предусматривающих использование автобусов большого класса. Об этом свидетельствует информация на сайте госзакупок.

Как сообщает Business Class со ссылкой на краевое минзакупок, контракт на маршрут №55 «ТРЦ “Планета” — микрорайон Архиерейка» заключат с ООО «АААВТО», а на маршрут №19 «Микрорайон Липовая гора — микрорайон Парковый — “Тенториум”» — с ИП Кирсанов.

Согласно сайту госзакупок, срок действия контрактов — с октября 2025 года по октябрь 2030-го. На маршруте №55 будет использоваться 19 единиц техники большого класса, а на 19-м — 13 автобусов. Начальная стоимость контрактов составляла 778,6 млн и 799,5 млн руб. соответственно. Автобусы должны быть оснащены системами навигации, видеофиксации, кондиционирования, оплаты проезда, учета пассажиропотока.