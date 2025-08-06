В Челябинской области контрактник осужден на восемь лет колонии за дезертирство

Магнитогорский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему-контрактнику, обвиняемому в дезертирстве в период мобилизации (ч. 3 ст. 338 УК РФ). Ему назначено наказание в виде восьми годам лишения свободы в колонии особого режима, сообщает пресс-служба суда.

Суд установил, что рядовой, заключивший контракт Минобороны РФ в феврале этого года, 14 апреля оставил пункт временной дислокации в Курской области, забрав с собой автомат. При проверке военным патрулем в Суджанском районе он представился вымышленным именем, сдал оружие и уехал в Сатку. Там его задержали полицейские 18 апреля.

Приговор не вступил в законную силу.

Виталина Ярховска