В Самаре суд избрал меру пресечения водителю, сбившему пешехода

В среду, 6 августа, суд избрал меру пресечения водителю автомобиля «Лэнд Крузер» в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 4 октября. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По информации ведомства, водитель «Лэнд Крузера» сбил пешехода на ул. Галактионовской в понедельник, 4 августа. Продолжается расследование уголовного дела по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим в состоянии опьянения автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Руфия Кутляева