Обозреватель “Ъ FM” Яна Лубнина рассказывает о том, для чего бизнесмен нанес себе раны и стоило ли оно того.

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$4 млн за эксперимент над собой. По профильным медиа разлетелась яркая презентация стартапа: основатель биотехнологического проекта Pilgrim, 21-летний Джейк Адлер, решить продемонстрировать, как работает его продукт. Весь экстрим в том, что это гемостатическая повязка. И чтобы показать все ее преимущества, молодой энтузиаст на камеру нанес себе повреждения: он обезболил себе ноги лидокаином и с помощью инструмента для биопсии сделал два точных пореза. На один — для остановки кровотечения — наложили повязку под названием Kingsfoil (поклонники книг Толкина вспомнят здесь целебную траву), а вторую рану использовали для контрольного сравнения. Инновационная повязка сделана на основе особой глины, и при касании с кожей она превращается в гель, останавливая кровотечение.

Сам предприниматель уточнил, что закон не запрещает проводить эксперименты на себе, но и предостерег других от этого. В интервью журналистам Business Insider он заметил, что не поощряет стартапы, которые проводят опасные испытания, но тут уж ладно, мол, по ощущениям похоже на процесс нанесения татуировки. В итоге риск Джейка Адлера окупился: его биотехнологический продукт (и самого энтузиаста, конечно) заметили инвесторы. Суммарно Pilgrim удалось привлечь $4,3 млн. Cтартап рассчитывает увидеть в списке своих первых крупных клиентов Минобороны, а затем масштабировать производство и для гражданских целей.

В одной из компаний соинвесторов проекта — Cantos — признали, что ищут людей, которые выделяются и даже, возможно, ведут себя странно. Логика простая: исключительные люди действительно могут выкинуть нечто нестандартное, зато они истинно верят в свою идею.

Яна Лубнина