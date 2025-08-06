Путин наградил пятерых театральных деятелей орденом «За заслуги в культуре и искусстве»

Орденом «За заслуги в культуре и искусстве» награждены актеры московского театра «Ленком» Виктор Раков и Сергей Степанченко, актриса Александринского театра Елена Немзер, актер Екатеринбургского театра юного зрителя Владимир Иванский, директор театра «Омнибус» в Златоусте Челябинской области Александр Романов. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

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Виктор Раков — народный артист России, он играет в ленкомовской труппе с 1984 года. Актер в том числе исполнял главную мужскую роль в рок-опере «"Юнона" и "Авось"». Среди киноработ артиста: «Убить дракона» (Марка Захарова) и «Мастер и Маргарита» (Юрия Кары). Сергей Степанченко играет в «Ленкоме» с 1985 года. Там он, в частности, исполнил роль Фальстафа в «Фальстафе и принце Уэльском». Актер также играл в кино и работал в дубляже.

Елена Немзер — заслуженная артистка России и лауреат театральной премии «Золотая маска». Актриса сыграла более 20 ролей в Театре на Литейном и еще более 20 в Александринском театре, к чьей труппе присоединилась в 2008 году. Владимир Иванский — заслуженный артист России, он играет в Екатеринбургском ТЮЗе с 1973 года. Александр Романов — заслуженный деятель культуры, он возглавляет театр «Омнибус» с 1982 года, почетный гражданин города Златоуст и Челябинской области. Как композитор написал музыку к 65 спектаклям.