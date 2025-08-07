Пермяки стали чаще открывать бизнес в автосфере, туризме и ПВЗ

В Перми во II квартале 2025 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года спрос на автомобильные франшизы вырос в четыре раза, а за квартал — на 21%. Об этом сообщают аналитики «Авито Бизнес 360». В общей структуре спроса наибольшей популярностью пользуются франшизы в сфере торговли — на них приходится 33%. В динамике предложения заметен тренд на франшизы в сферах аренды (17%) и строительства (17%).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Согласно выводам аналитиков, во II квартале этого года наблюдается снижение интереса к готовому бизнесу из-за высокой ключевой ставки. В этом сегменте самым популярным направлением стал туристический бизнес. Такими предприятиями за год стали интересоваться почти в четыре раза чаще. Также продолжается рост спроса на бизнес в сфере пунктов выдачи заказов (ПВЗ) — за год он увеличился на 20%, а за полгода — на 5%.

По объему спроса лидирует бизнес в сфере общепита с долей 22%, второе место — у сферы торговли (15%). Далее следуют предприятия в сфере красоты и здоровья (13%). В топ-5 также попал бизнес в сфере ПВЗ (13%) и IT (7%).