В Астрахани директор фирмы стал фигурантом дела об уклонении от уплаты 22,5 млн

В Астрахани следствие возбудило в отношении директора фирмы уголовное дело об уклонении от уплаты налогов на сумму более 22,5 млн руб. (п. «а» ч. 2 ст. 199 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Астраханской области.

Согласно релизу, с января 2019 года по декабрь 2021 года фигурант предоставил в налоговую декларации с ложными сведениями. Он умышленно уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 22,5 млн руб.

Преступную деятельность пресекли сотрудники региональных СК, УФНС и УЭБ и ПК УМВД. Следствие выясняет все обстоятельства совершения преступления.

Павел Фролов