Губернатор Прикамья поручил проработать вопрос о воссоздании муниципальных автопарков

Сегодня на заседании правительства Пермского края был рассмотрен вопрос о дорожной деятельности и транспортном обслуживании в рамках реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в 2025–2030 годах. В частности, министр транспорта Пермского края Сергей Вешняков рассказал о работе по обновлению подвижного состава общественного транспорта. По его словам, в рамках проекта к 2030 году в России доля общественного транспорта со сроком эксплуатации не старше нормативного должна составлять не менее 85%. Для автобусов нормативный срок составляет 10 лет, для трамваев — 25 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как отметил господин Вешняков, благодаря постоянному обновлению подвижного состава сейчас доля общественного транспорта не старше нормативного срока эксплуатации в крае составляет 87,9%, а к 2030 году регион планирует выйти на показатель 100%. Уже сейчас на маршрутах города Перми и межмуниципальных маршрутах 100% транспорта находится в нормативном состоянии. Планируется дальнейшее обновление общественного транспорта. Пермский край подал заявку в Министерство транспорта РФ на приобретение 238 автобусов для Перми, Березников и Чайковского по программе льготного лизинга.

В настоящее время ведется подготовка документов, сообщил министр. По плану эти автобусы должны выйти на маршруты Перми в октябре этого года и январе 2026-го, в Березниках и Чайковском — до конца этого года. Кроме того, в этом году 96 автобусов АО «Интракс ПК» и МУП «Пермгорэлектротранс» будут переданы в муниципальные образования. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заверил, что техника, которая передается с пермских маршрутов, будет отремонтирована и она станет новее и лучше, чем сейчас. Глава Прикамья отметил также, что нужно двигаться к тому, чтобы воссоздавать муниципальные автопарки и коммунальные хозяйства. По его словам, такой запрос есть от населения и это позволит эффективнее содержать общественные пространства.