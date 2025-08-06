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Двое рабочих пострадали при обрушении строительных лесов в Кстовском районе

На производственной площадке завода металлоизделий ООО «НЗМИ» в Кстовском районе произошел групповой несчастный случай. При обрушении строительных лесов 5 августа двое рабочих упали с высоты около четырех метров, сообщили в Госинспекции труда в Нижегородской области.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Пострадавших с различными травмами доставили в районную больницу. Инспекция ожидает медицинские заключения о степени тяжести вреда здоровью и извещение от работодателя о групповом несчастном случае на производстве.

Галина Шамберина