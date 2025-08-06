Самым востребованным бизнесом в Ростове в этом году оказались туризм и ПВЗ

Во втором квартале 2025 года самым востребованным бизнесом в Ростове-на-Дону оказались строительные франшизы, туризм и пункты выдачи заказов (ПВЗ), сформированных пользователями на сайтах маркетплейсов. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе Авито Бизнес.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В этом году популярность строительных франшиз выросла в 10 раз, если сравнивать показатели с прошлогодними. Средний размер паушального взноса (единоразового платежа) — 400 тыс. руб. В общей структуре спроса наиболее востребованными оказались франшизы в сфере торговли — на них приходится 22%. Второе место заняли франшизы в сфере ИТ — 21%, а третье — предложения в сфере общепита (17%).

В готовом бизнесе лидирует ПВЗ с долей 24%, на втором месте расположилась сфера ИТ — 18%. Далее следуют предприятия в сфере торговли (17%). В топ-5 также попал бизнес в сфере общепита (16%), а также красоты и здоровья (7%).

Мария Хоперская