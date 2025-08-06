В Саратове в доме на пер. Мирный нет электричества, прокуратура начала проверку

Прокуратура Фрунзенского района Саратова приступила к проверке по факту нарушений жилищных прав жильцов многоквартирного дома в областном центре. Соответствующее поручение дал прокурор региона Сергей Филипенко.

По информации пресс-службы регионального надзорного ведомства, в несколько квартир дома № 17 в пер. Мирный перестали подавать электроэнергию. Причиной тому авария на участке уличной сети электроснабжения. Специалисты задействованы в аварийно-восстановительных работах.

Надзорное ведомство внесло представления в СПГС и управляющую организацию. Кроме того, в отношении должностного лица управляющей компании возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 7.23 КоАП РФ. Прокуратура контролирует ход устранения аварийной ситуации.

Павел Фролов