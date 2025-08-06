Реформа замедленного действия

В Алтайском крае начала свою деятельность специально созданная рабочая группа, которая должна подготовить рекомендации по структуре местного самоуправления (МСУ) в регионе. Ее возглавил вице-спикер законодательного собрания края Денис Голобородько из «Единой России» (ЕР), представители которой не раз высказывались в поддержку перехода на одноуровневую модель МСУ. Сторонники сохранения двухуровневой системы и политологи отмечают, что руководство рабочей группы пообещало не спешить с принятием решений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В законодательном собрании Алтайского края решили тщательно изучить возможные последствия муниципальной реформы

Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ В законодательном собрании Алтайского края решили тщательно изучить возможные последствия муниципальной реформы

Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

В законодательном собрании Алтайского края прошло первое заседание рабочей группы из 27 человек по реализации норм федерального закона №33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». В ее состав вошли представители законодательной и исполнительной власти, муниципалитетов. Группа призвана разработать рекомендации краевому парламенту для принятия решений, касающихся структуры МСУ. Алтайский край оказался единственным сибирским регионом, избравшим такую форму подготовки к муниципальной реформе.

В Алтайском крае с 2021 года в муниципальные округа без самостоятельных сельсоветов уже преобразовано более 10 районов. Но, как писал «Ъ-Сибирь», на ряде территорий ликвидация сельсоветов встретила общественное сопротивление, выразившееся в решениях сходов граждан и местных депутатов.

«На первом заседании члены рабочей группы сформировали план предстоящей работы. Среди основных вопросов — распределение полномочий между регионом и муниципалитетами, определение оптимальной для Алтайского края системы территориального управления и формирования руководящих органов муниципального уровня»,— сообщили в заксобрании.

Рабочую группу возглавляет вице-спикер заксобрания, председатель парламентского комитета по внутренней политике и МСУ, член фракции ЕР Денис Голобородько. «Видно, что каждый регион ищет свою оптимальную модель местного самоуправления, но большинство пока, как и Алтайский край, на этапе выбора. И здесь не нужно принимать импульсивных решений, а последовательно и сообща достраивать и совершенствовать систему с учетом новых требований»,— заявил он. Как писал «Ъ-Сибирь», ранее алтайские единороссы не раз выступали в поддержку одноуровневой модели. Например, на сессиях заксобрания при принятии решений о преобразовании районов в муниципальные округа.

По словам господина Голобородько, все предстоящие изменения в Алтайском крае будут обсуждаться поэтапно вместе с муниципалитетами и с учетом опыта других территорий. «Непростая тема, будем подробно изучать с каждым муниципалитетом, чтобы все изменения позитивно сказались на развитии территорий»,— заметил, в свою очередь, председатель Совета муниципальных образований региона Игорь Башмаков.

В крае из числа парламентских партий последовательно за сохранение сельсоветов выступают КПРФ и «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (СРЗП). По мнению члена рабочей группы, руководителя фракции КПРФ в заксобрании Андрея Кривова, в Алтайском крае «возникла настороженность по поводу того, как повели себя Красноярский край, Республика Алтай». Напомним, в этих регионах реформа МСУ, начатая без широкого предварительного обсуждения, привела к публичным протестам и судебным разбирательствам.

«Руководители законодательного собрания заявляют, что торопиться не намерены, и принимать решения наподобие тех, которые принимались коллегами в регионах, о которых я сказал, не планируют. На рабочей группе это подтвердили, никаких резких движений по переходу на одноуровневую систему не предполагается»,— сказал господин Кривов «Ъ-Сибирь».

«Собрать мнение муниципалов, посмотреть за ходом преображений МСУ в соседних регионах и выработать свой путь, который был бы широко обсужден и принят большинством политических акторов, — это правильное решение в любом потенциально конфликтном процессе»,— оценил решение создать рабочую группу и старт ее деятельности политолог Константин Лукин. При этом он подчеркнул, что ЕР, располагая численным преимуществом в заксобрании, может «без проблем принять любую версию законопроекта по реформе МСУ» (во фракции единороссов состоят 34 депутата из 68).

Как рассказал Андрей Кривов, на первом заседании членам рабочей группы предложили до 22 августа сформулировать свои предложения, касающиеся распределения полномочий между муниципалитетами и региональной властью. По данным пресс-службы заксобрания, в дальнейшем планируется провести ряд выездных совещаний рабочей группы.

Валерий Лавский