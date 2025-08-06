VIP-персоны выбирают «китайцев»

Россияне стали чаще покупать китайские премиальные авто с пробегом. Доля таких машин в сегменте «вторички» за год выросла в полтора раза, подсчитали аналитики «Авто.ру». В топ-5 по популярности вошли: LiXiang L9, LiXiang L7, Zeekr 001, Voyah Dream и Tank 500. Такие автомобили в последнее время стали активно закупать таксомоторные и консьерж-компании для обслуживания VIP-персон. За год они даже немного потеряли в цене, сейчас премиальный автомобиль производства КНР в среднем можно купить за 5,5 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Так, китайцы уже постепенно теснят европейские марки, которые стали слишком дорогими в обслуживании, отметила зам генерального директора компании Z Brothers Елена Вазюлина: «При обслуживании бизнеса или правительственных делегаций предпочтения все-таки отдаются немецкому автопрому — Mercedes-Benz. Обслуживание этих автомобилей за последние пять лет выросло в стоимости в два-три раза. Машины 2020 года и 2025-го — это значительная разница в стоимости, что сказывается в том числе в цене за сервис.

А то, что касается китайского автопрома — конечно же, Hongqi — сейчас это популярный автомобиль. Также электрический Zeekr, Voyah, Tank-500, хороший большой аналог SUV, и очень часто в правительственных делегациях используется в том числе Tank. Вроде есть и бронированные. Китайские премиальные машины популярны в бизнес-такси».

Сейчас немецкие автомобили занимают на российском премиальном рынке долю в 67%, на втором месте — японские авто с 10%. Обе категории за последний год нарастили свое присутствие. Доля британских и американских брендов почти не изменилась. Единственной категорией, которая показала снижение, стали машины производства Южной Кореи. Это связано с запретом экспорта в Россию автомобилей с объемом двигателя более двух литров. Под него подпадает большинство популярных версий корейских кроссоверов, включая Hyundai Santa Fe, Palisade и мощные модификации Kia Sportage и Sorento, отметил член Объединенного союза автоэкпертов Антон Носов: «Есть определенные моменты, связанные с утильсбором, которые вводят ограничения на моторы более 3 л. Соответственно, там преобладают бензиновые машины, потому что дизель и Корея уходят.

То есть там вопрос же не в том, что корейские машины плохие или не нравятся, а в том, что бензиновые имеют большой объем, который невыгоден. Если идет авто с объемом двигателя более 3 л, то таможенный сбор в разы выше. То есть если вы покупаете дизельный Hyndai Palisade, вы отдаете за него 4 млн руб., а если бензиновый, то отдаете почти 6 млн руб. Конечно, "вторичка" будет расти и еще больше. Как только начнут закрывать депозиты, спрос еще больше увеличится. Даже если курс вырастет на 5-6 руб. Люди, которые не хотят переплачивать за Toyota Land Cruiser или за BMW Х5, потому что по их цене можно купить два Lixiang, Zeekr или Hongqi».

За первую половину этого года в России продали 2,7 млн автомобилей с пробегом. Это на 0,5% меньше, чем к лету прошлого года. «Автостат» писал, что снижение продаж на вторичном рынке связано с тем, что сегмент подержанных китайских автомобилей еще не сформировался, а владельцы машин марок, ушедших из России, неохотно меняют их на другие.

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Светлана Белова