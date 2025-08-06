В Оренбурге выявлены нарушения в работе поставщиков пищевой продукции

В Оренбурге прокуратура выявила множественные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства у поставщиков пищевой продукции. Об этом проинформировали в региональном надзорном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

В ходе проверки было установлено, что в нескольких организациях, осуществляющих поставку пищевой продукции в предприятия и учреждения, в том числе и образовательные организации, нарушаются ветеринарно-санитарные правила и гигиенические нормативы.

Например, на складе продовольственных товаров лампы не оборудованы специальными защитными устройствами для предупреждения попадания в пищевую продукцию осколков стекла, а также допущено наличие птиц и насекомых на складе хранения продовольственных товаров.

У работников организаций отсутствовали данные о прохождении предварительных медицинских осмотров при поступлении на работу, кроме того, на территории предприятий находилась сторожевая собака без документов, подтверждающих вакцинацию от вируса бешенства.

Директорам организаций внесены представления. По итогам их рассмотрения виновные наказаны, а нарушения устранены. Кроме того, руководители привлечены к ответственности по разным статьям КОАП.РФ.

Алексей Алексеев