В Свердловской области стали чаще на 25% выявлять фальшивые купюры

В банковской системе Свердловской области в первом полугодии 2025 года обнаружили 59 фальшивых банкнот и монет, сообщили в пресс-службе Уральского ГУ Банка России. С аналогичным периодом прошлого года их количество выросло на 25%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Большая часть подделок приходится на купюры номиналом 5 тыс. руб. и 1 тыс. руб. — их доля составляет 85% в общем объеме фальшивок. Банкноты номиналом 2 тыс. руб. злоумышленники подделывают гораздо реже, за полгода была найдена только одна купюра. Подделки мелких купюр и монет встречаются крайне редко.

«Чаще всего фальшивые деньги попадают в оборот через торгово-сервисные предприятия. Как правило, это купюры низкого качества, напечатанные на струйном принтере с низким разрешением»,— рассказал начальник управления налично-денежного обращения Уральского ГУ Банка России Евгений Шлепенков.

За оборот фальшивок предусмотрена уголовная ответственность по ст. 186 УК РФ (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг), санкции которой предусматривают до восьми лет лишения свободы.

Варвара Одегова