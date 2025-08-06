Глава СКР затребовал доклад о мошенничестве в волгоградском СНТ

Глава СК РФ Александр Бастрыкин дал поручение провести проверку по доводам обращения членов садоводческого товарищества в Волгоградской области. Об этом сообщает информационный центр СКР.

Ранее жители СНТ «Химик» в видеообращении к господину Бастрыкину, опубликованному в сети, рассказали о мошеннических действиях со стороны руководства товарищества. Со слов граждан, они вносят очень большие членские взносы, а деньги тратятся не по назначению.

Волгоградцы обращались по этому вопросу в компетентные органы, но безрезультатно. По поручению главы СКР и.о. руководителя волгоградского следственного управления Дмитрию Буравцову также предстоит доложить о результатах проверки. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Павел Фролов