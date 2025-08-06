Полиция завела на челябинку уголовное дело за езду сына-подростка на мотоцикле

Следственный отдел по Курчатовскому району Челябинска СУ СКР по Челябинской области возбудил уголовное дело в отношении 40-летней местной жительницы, подозреваемой в вовлечении сына в совершение действий, представляющих опасность для его жизни (ч. 1 ст. 151.2 УК РФ). Она разрешила подростку покататься на мотоцикле, сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по городу.

По версии следствия, 16 июля местная жительница позволила 16-летнему сыну покататься на мотоцикле. Юноша ездил по дороге на улице Бейвеля. Этими действиями мать подростка допустила административное правонарушение по ст. 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления). «Тем самым законный представитель вовлекла несовершеннолетнего в совершение противоправных действий, заведомо для нее представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего»,— сообщает ГАИ Челябинска.

Виталина Ярховска