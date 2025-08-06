Кириенко прилетел в Абхазию на встречу с президентом республики

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко прилетел в Абхазию с рабочим визитом. Во время поездки он встретился с президентом республики Бадрой Гунбой, чтобы обсудить социальные проекты, которые финансирует Россия. Об этом сообщила пресс-служба господина Гунбы.

Президент Абхазии встретил господина Кириенко в аэропорту «Сухум». Кроме рабочих встреч он планирует осмотреть туристические и культурные объекты, а также промышленные предприятия. Российский политик уже успел посетить республиканскую больницу Сухума, пообщаться с российскими и абхазскими врачами, обсудить ход строительства детской больницы, передает ТАСС.

Сергей Кириенко уже второй раз за последнее время прибыл в Абхазию. Предыдущая поездка состоялась 10-11 июля, на ней стороны обсуждали вопросы социально-экономического сотрудничества и энергетики.