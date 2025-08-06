В Париже арестован бомж, прикуривший от Вечного огня у Триумфальной арки

Полиция Парижа арестовала мужчину, который зажег сигарету от Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата у Триумфальной арки. Как сообщает Le Figaro, инцидент произошел вечером 4 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @PoliceSCSI Фото: @PoliceSCSI

На глазах у десятка туристов мужчина перелез через ограждение, встал на колени у Могилы Неизвестного Солдата и прикурил от Вечного огня. После этого, не сказав ни слова, он снова перелез через ограду и ушел. Стоявший в это время у памятника турист из Латвии снял произошедшее на мобильный телефон, а на следующий день выложил запись в интернет. Ролик быстро разошелся по социальным сетям. Во вторник вечером полиция задержала «героя» видеозаписи.

Как выяснила газета, задержанным оказался бездомный, приехавший из Марокко, чья виза истекает в октябре этого года. У мужчины 21 запись в картотеке уголовных дел, среди которых — угон автомобиля, унижение достоинства, насилие и даже публичное оскорбление человека на расовой почве. Теперь этот внушительный список пополнится осквернением могилы. Согласно Уголовному кодексу Франции, это преступление влечет за собой наказание в виде лишения свободы сроком на один год и штрафом в размере €15 тыс.

Кирилл Сарханянц