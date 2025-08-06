Заключен контракт на реконструкцию аэропорта Перми

Заключен новый госконтракт на реконструкцию аэродромного комплекса «Большое Савино» в Перми. Об этом сообщает телеграм-канал «Ространсмодернизация». Подрядчиком выступает победившее в конкурсе АО «Уралмостострой». Цена контракта составляет 1,9 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: телеграм-канал «Ространсмодернизация» Фото: телеграм-канал «Ространсмодернизация»

В рамках проекта планируется завершение реконструкции всех ключевых элементов аэродромного комплекса: перрона, рулежной дорожки и путей руления, водосточно-дренажной системы, а также комплексов освещения, светосигнального оборудования и внутриаэропортовых сетей связи. Реконструкция объекта планируется в условиях действующего аэропорта без прекращения полетов с разбивкой на два этапа. Все работы требуется завершить к 30 сентября 2026 года.

Напомним, в пермском аэропорту с 2018 года проходит реконструкция двух рулежных дорожек и перрона. В 2021 году подведомственное Росавиации ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)», которое тогда являлось заказчиком, в одностороннем порядке расторгло контракт с компанией-подрядчиком «Стройтрансгаз» из-за недочетов, допущенных подрядчиком при работах. Повторный конкурс в 2021 году выиграл этот же подрядчик, который осенью 2024 года в одностороннем порядке расторг контракт с ФКУ «Ространсмодернизация».