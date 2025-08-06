Определен подрядчик для ремонта корпуса краевой клинической больницы

Победителем конкурса на проектирование и капитальный ремонт кровли и фасада здания глазного корпуса с пристроем ГБУЗ ПК «Ордена “Знак Почета” Пермская краевая клиническая больница» признано ООО «РСС Инжиниринг». Цена контракта составит 137,5 млн руб.

Подрядчик должен будет заменить водосточную систему, отремонтировать входные группы, устроить вентилируемый фасад с утеплением, заменить конструкции кровли. К работам требуется приступить 18 августа 2025 года и сдать объект к 21 января 2027 года.

ООО «РСС Инжиниринг» зарегистрировано в ноябре 2009 года в Перми. Основной вид деятельности — производство электромонтажных работ. Выручка за 2024 год составила 866 млн руб. Компания участвовала в роли поставщика в 41 государственной закупке на сумму 5,7 млрд руб.