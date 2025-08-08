«Крынка», «ТиТь в кубе» и «Эдем»

В Челябинске на предстоящей неделе пройдут выступление группы «Марсу нужны любовники», фестиваль гармонистов, а также спектакль-концерт хоровой музыки. В театрах представят спектакли «ТиТь в кубе», «Аэлита. Легенды Марса» и «Анна Каренина», а в кинотеатрах появятся фильмы «Эдем» и «Укради мою мечту. Кроме того, в Челябинской области пройдет фестиваль традиционный кухни народов Южного Урала «Крынка».

Фестивали

В музее-заповеднике «Аркаим» (Брединский район) 8-10 августа проходит седьмой фестиваль традиционный кухни народов Южного Урала. Официальный старт мероприятия запланирован на 9 августа. В этот день пройдет традиционное ярмарочное шествие с жонглерами и потешками. Для гостей фестиваля организуют кулинарные конкурсы, мастер-классы по приготовлению различных блюд, экскурсии по музею-заповеднику, а также исторические реконструкции. Вечер 9 августа завершит концерт фолк-рок-группы «Медвежий угол» и посиделки у костра. В заключительный день фестиваля гостей ждет гастро-лекторий, а также выступление «Классика в степи» вокального дуэта «Эфи» из Ханты-Мансийского автономного округа. Вход свободный. 6+

Концерты

В клубе Ozz 10 августа пройдет концерт инди-группы «Марсу нужны любовники». Коллектив собрался в 2008 году в Перми. За это время группа стала известна по совместным работам с «Мумий Тролль», «Сансара», Варварой Визбор, Феликсом Бондаревым, а также за счет саундтреков к российским фильмам и сериалам. На концерте «Марсу нужны любовники» исполнят для гостей свои известные хиты и новые песни. Стоимость билета от 1,5 тыс. до 2,8 тыс. руб. 12+

Во Дворце культуры железнодорожников 10 августа состоится седьмой всероссийский фестиваль гармонистов. На сцене выступят артисты, приезжие из Твери, Кемерово, Волгограда, Екатеринбурга, Краснодара, Рязанской и Архангельской областей, а также Казахстана. Они исполнят на гармони народные и авторские песни. Стоимость билета 600-700 руб. 12+

В Молодежном театре 14 августа пройдет спектакль-концерт хоровой музыки «Мы несем любовь в себе». Гости мероприятия услышат русские народные песни, известные музыкальные произведения Микаэла Таривердиева и других композиторов ХХ века в современной обработке. Стоимость билета — 1 тыс. руб. 12+

Спектакли

В «Театральном пространстве свободы» 12 и 13 августа покажут новый моноспектакль художественного руководителя театра Алексея Тетюева — «ТиТь в кубе». Это автобиографическая постановка, рассказывающую о детстве, юности и творческом пути артиста. Стоимость билета 800 руб. 16+

На малой сцене Камерного театра 13 августа представят спектакль «Аэлита. Легенды Марса» на основе фантастического романа Алексея Толстого. Спектакль рассказывает о путешествии землян на Марс, где они сталкиваются с новой цивилизацией, диктатурой и революцией, а также о любви между инженером-конструктором и марсианкой Аэлитой. Стоимость билета — 700 руб. 12+

В mini театре 14 августа состоится спектакль «Анна Каренина». Авторы постановки предлагают представить альтернативные варианты развития событий знаменитого романа Льва Толстого: Анна не встретила Вронского; влюбилась, но вернулась к мужу; поезд ушел, и Анна не успела совершить непоправимое. Стоимость билета — 800 и 900 руб. 16+

Выставки

В выставочном зале челябинского отделения Союза художников РФ до 20 августа работает выставка «Наследие» художника Артема Левшича. На ней представлены живописные картины, связанные с его личной историей жизни, а также отображающие связь прошлого с настоящим. Вход свободный.

Артем Левшич родом из Троицка. С 2009 года он организует в городе выставки искусств, а с 2015-го также является куратором проекта «Гильдия художников Южного Урала». В 2023 году Артем Левшич стал участником московского творческого клуба «Арт вызов». Отец художника Николай Левшич – также был живописцем и почетным гражданином Троицка.

Кино

В челябинских кинотеатрах с 14 августа начнут показывать фильм «Эдем». События кинокартины происходят в 1929 году. Один из Галапагосских островов становится пристанищем для двух небольших семей, которые больше не желают жить в цивилизации. Однако всю идиллию нарушает скандальная баронесса, которая начинает плести интриги из-за жажды власти, что приводит к череде убийств и других страшных событий. Главные роли сыграли Сидни Суини, Джуд Лоу, Даниэль Брюль, Ана де Армас, Ванесса Кирби и другие. 18+

14 августа также выйдет в прокат фильм «Укради мою мечту». Главная героиня Полина — скептик, которого друзья смогли уговорить пойти на сеанс к гадалке. На приеме девушка пытается разоблачить экстрасенса, за что получает магическое пророчество. Теперь во всех сферах Полину преследуют неудачи. Чтобы вернуть все на свои места, ей необходимо рискнуть всем, что у нее осталось. Главные роли сыграли София Каштанова и Константин Крюков. 16+

Ольга Воробьева