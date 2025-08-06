На ремонт 860 км автодорог в Ростовской области предусмотрели 32 млрд рублей

В этом году на реконструкцию порядка 860 км автодорог в Ростовской области выделили 32 млрд руб. Работы проведут более чем на 500 объектах регионального и местного значений. Об этом заявила министр транспорта Ростовской области Алена Беликова журналистам на пресс-конференции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В настоящее время уже благоустроены 207 объектов протяженностью 271 км, из них 97 км — досрочно. В приоритете для благоустройства — дороги, которые ведут к школам и вузам, больницам, а также объектам социально-культурной направленности. В этом году запланировали ремонт 157 таких дорог.

Кроме того, подходит к концу строительство автодорог в Азове и Каменском районе (к хутору Нижнесазонов). Продолжается ремонт дороги по улице Машиностроителей в Новочеркасске. В соответствии с планом работы завершат к 1 сентября.

В этом году также реализуются 26 проектов по благоустройству подъездов к поселкам и хуторам региона. В частности, дороги прокладывают в центральной части поселка Целина и в микрорайоне «Малая Земля».

Мария Хоперская