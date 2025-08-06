Трое жителей Пермского округа обвиняются в хищении почти 50 тонн нефтепродуктов

ГУ МВД по Пермскому краю завершило расследование уголовного дела о самовольном подключении к нефтепроводу и краже 49 тонн нефтепродуктов. Обвинение предъявлено троим участникам организованной группы — жителям Пермского округа, двое из которых приходятся друг другу родными братьями. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, летом прошлого года фигуранты приобрели необходимое оборудование и совершили несанкционированную врезку в нефтемагистраль вблизи поселка Горный. В дальнейшем злоумышленники периодически по ночам приезжали на точку незаконного подключения и сливали продукцию в специализированную автотехнику, которую взяли в аренду. В общей сложности ими было похищено 49 тонн нефти стоимостью 2,4 млн руб.

Врезка была обнаружена и ликвидирована сотрудниками предприятия, которое обеспечивает работу магистрального нефтепровода, а злоумышленники были установлены и задержаны сотрудниками ФСБ и МВД. В настоящее время материалы уголовного дела направлены для рассмотрения по существу в суд.