В МВД раскрыли схему хищения средств на покупку камер видеонаблюдения

Оперативниками собственной безопасности Управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу выявлены факты совершения противоправных действий. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по ПФО.

В апреле 2025 года оперативниками собственной безопасности УТ МВД России по ПФО был установлен факт мошенничества при исполнении государственных контрактов. Контракты касались технического обслуживания и ремонта систем видеонаблюдения и оборудования Волгоградского линейного управления МВД России на транспорте. В отношении руководителя коммерческой организации следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

В ходе расследования этого уголовного дела оперативниками также выявлены факты передачи незаконных денежных вознаграждений. Установлено, что бывший сотрудник линейного управления передавал взятки заместителю начальника Волгоградского ЛУ МВД России на транспорте.

Предварительно установлено, что заместитель руководителя получал взятки через посредника от предпринимателя. Взятки вручались за беспрепятственное подписание актов оказанных услуг без фактического выполнения работ. По материалам, собранным оперативниками, следственными органами принято процессуальное решение. При подтверждении вины указанные лица понесут наказание в установленном законом порядке.

Никита Маркелов