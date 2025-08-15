Ученые ведут раскопки острога в Амурской области

«Нам открывается очень драматическая картина героической обороны Албазина. Большинство погибло, но не сдалось. Мы по документам знаем, что руководитель обороны Афанасий Бейтон умерших не мог похоронить, потому что не было священника, и он их просто складывал в землянке. Мы уже две подобные землянки откопали, это третья», — рассказывает руководитель Албазинской археологической экспедиции Андрей Черкасов

Фото: Андрей Черкасов