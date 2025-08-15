Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Ученые ведут раскопки острога в Амурской области

Уникальные находки Албазинской археологической экспедиции

15 августа отмечается День археолога. В честь праздника «Ъ» публикует кадры из Албазинской археологической экспедиции. Она ведет раскопки острога в Амурской области, осажденного маньчжурами в XVII веке. Археологи нашли много захоронений, обувь, одежду, обиходную утварь и уникальное оружие. О работе экспедиции в месте старейшего русского поселения на Дальнем Востоке и ее результатах — в фотогалерее «Ъ».

В Албазине нашли много хорошо сохранившихся предметов одежды. Более трех веков они пролежали в глиняном слое

В Албазине нашли много хорошо сохранившихся предметов одежды. Более трех веков они пролежали в глиняном слое

Фото: Андрей Черкасов

Во время раскопок археологи обнаружили захоронение, датированное предварительно XIX веком. В нем был найден погребенный священник в облачении, с Евангелием и крестом в руках

Во время раскопок археологи обнаружили захоронение, датированное предварительно XIX веком. В нем был найден погребенный священник в облачении, с Евангелием и крестом в руках

Фото: Андрей Черкасов

В землянке, ставшей братской могилой, нашли хорошо сохранившуюся обувь. Ее носили оборонявшие острог в XVII веке казаки

В землянке, ставшей братской могилой, нашли хорошо сохранившуюся обувь. Ее носили оборонявшие острог в XVII веке казаки

Фото: Андрей Черкасов

Найдены и эксгумированы останки, захороненные в гробах

Найдены и эксгумированы останки, захороненные в гробах

Фото: Андрей Черкасов

Эти люди были похоронены рядом. Археологи предполагают, что это могла быть семейная пара

Эти люди были похоронены рядом. Археологи предполагают, что это могла быть семейная пара

Фото: Андрей Черкасов

Раскопки идут в самом центре села Албазино. Оно было выстроено вокруг острога. За три века он ушел на глубину в несколько метров

Раскопки идут в самом центре села Албазино. Оно было выстроено вокруг острога. За три века он ушел на глубину в несколько метров

Фото: Андрей Черкасов

Археологи обнаружили семь нательных крестов из бронзы и серебра

Археологи обнаружили семь нательных крестов из бронзы и серебра

Фото: Андрей Черкасов

Находка, которую предстоит изучить и реставрировать,—серебряный перстень. На нем выгравировано изображение рогов

Находка, которую предстоит изучить и реставрировать,—серебряный перстень. На нем выгравировано изображение рогов

Фото: Андрей Черкасов

Берестяной туесок

Берестяной туесок

Фото: Андрей Черкасов

Священнослужитель на месте обнаруженного захоронения

Священнослужитель на месте обнаруженного захоронения

Фото: Андрей Черкасов

«Нам открывается очень драматическая картина героической обороны Албазина. Большинство погибло, но не сдалось. Мы по документам знаем, что руководитель обороны Афанасий Бейтон умерших не мог похоронить, потому что не было священника, и он их просто складывал в землянке. Мы уже две подобные землянки откопали, это третья», — рассказывает руководитель Албазинской археологической экспедиции Андрей Черкасов

«Нам открывается очень драматическая картина героической обороны Албазина. Большинство погибло, но не сдалось. Мы по документам знаем, что руководитель обороны Афанасий Бейтон умерших не мог похоронить, потому что не было священника, и он их просто складывал в землянке. Мы уже две подобные землянки откопали, это третья», — рассказывает руководитель Албазинской археологической экспедиции Андрей Черкасов

Фото: Андрей Черкасов

