Ученые ведут раскопки острога в Амурской области
Уникальные находки Албазинской археологической экспедиции
15 августа отмечается День археолога. В честь праздника «Ъ» публикует кадры из Албазинской археологической экспедиции. Она ведет раскопки острога в Амурской области, осажденного маньчжурами в XVII веке. Археологи нашли много захоронений, обувь, одежду, обиходную утварь и уникальное оружие. О работе экспедиции в месте старейшего русского поселения на Дальнем Востоке и ее результатах — в фотогалерее «Ъ».
1 / 11