В Самарской области вырос спрос на свадебные услуги, к сезону стали готовиться заранее

В этом году интерес жителей Самарской области к интернет-ресурсам об организации свадеб и к порталам с портфолио свадебных специалистов увеличился на 64% по сравнению с январем-июлем прошлого года. Об этом сообщает министерство цифрового развития и связи Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В этом году сайты, связанные со свадьбами, фиксируют резкий рост трафика с марта, с апреля активность увеличилась еще на 67% и сохранилась по июль. В прошлом году пик активности пришелся на начало лета.

Параллельно растет количество платежей за свадебные услуги. Заметно увеличились расходы в салонах красоты, цветочных магазинах и ювелирных салонах.

Руфия Кутляева