Самарские власти окажут содействие «Акрон Холдингу» в строительстве стадиона

Власти Самарской области окажут содействие «Акрон Холдингу» в строительстве собственного стадиона. Об этом заявил губернатор Вячеслав Федорищев на оперативном совещании в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Тольяттинский футбольный клуб «Акрон» был создан в апреле 2018 года. В прошлом сезоне команда дебютировала в Российской премьер-лиге (РПЛ), заняв девятое место.

В настоящее время ФК «Акрон» проводит домашние матчи на стадионе «Солидарность Самара Арена».

Андрей Сазонов