Суд арестовал калининградца за передачу данных о спутниках спецслужбам США

Центральный районный суд Калининграда арестовал до 30 сентября местного жителя, который обвиняется в госизмене. По версии следствия, бывший сотрудник специализированного предприятия передавал США секретную информацию. Об этом сообщила пресс-служба Калининградского областного суда.

Обвиняемый был сотрудником завода по производству электронных двигателей коррекции космических спутников. Следствие считает, что в 2020 году он заключил соглашение о сборе информации с иностранной компанией, «осуществлявшей деятельность в интересах федерального правительства и различных оборонных ведомств США». С июля 2021 по декабрь 2023 года злоумышленник собирал данные о технологиях для спутников ОА «Ф.» и передавал их контрагенту, говорится в материалах дела.

Постановление об аресте пока не вступило в законную силу.

Никита Черненко