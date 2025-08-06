К середине осени в Ростовской области отремонтируют шесть мостов

В этом году в Ростовской области планируется отремонтировать семь мостов протяженностью 304 пог. м. Об этом заявила министр транспорта Ростовской области Алена Беликова журналистам на пресс-конференции. Для этих целей государственные контракты заключили на сумму 332 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Так, планируется благоустроить мосты в Багаевском, Веселовском, Дубовском, Зимовниковском, Куйбышевском и Песчанокопском районах.

Ремонт шести объектов завершат до 30 октября, а работы на мосту в Куйбышевском районе — до 30 ноября.

Мария Хоперская